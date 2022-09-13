МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в мае-июле снизилась до 3,6% с уровня апреля-июня в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. ВВП Великобритании увеличился в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на отметке апреля-июня. В релизе отмечается, что уровень безработицы стал самым низким со значения мая-июля 1974 года.

В аналогичный период годом ранее безработица составляла 4,6%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в мае-июле составило 1,224 миллиона человек, снизившись на 76 тысяч по сравнению с показателем за февраль-апрель и на 332 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в мае-июле выросло в годовом выражении на 337 тысяч и составило 32,746 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,4%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,5% в годовом выражении, а без учета — на 5,2%. Аналитики прогнозировали показатели в 5,4% и 5% соответственно.