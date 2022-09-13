Агентство Agerpres сообщило о подорожании газа в Румынии на 70,64%, бензина и дизеля – на 31,48%
КИШИНЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Румынии по итогам августа ускорилась до 15,32% с июльских 14,96%, при этом сильнее всего выросла цена на газ, сообщило агентство Agerpres, ссылаясь на данные Национального института статистики.
Согласно информации, цены на продукты выросли в прошлом месяце на 18,22%, непродовольственные товары подорожали на 15,98%, а услуги — на 8,26%.
Среди непродовольственных товаров сильнее всего вырос в цене газ — на 70,64%. На втором месте бензин и дизельное топливо, подорожавшие в среднем на 31,48%, теплоэнергия стала дороже на 22,98%.
В сфере услуг самыми дорогими были авиаперевозки — 33,91%, вода, канализация — 21% и железнодорожный транспорт — 20,92%.
На рынке продовольствия сильнее всего подорожали картофель — на 54,34%, растительное масло — на 49,68%, мука — на 34,28%.
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