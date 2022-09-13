КИШИНЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Румынии по итогам августа ускорилась до 15,32% с июльских 14,96%, при этом сильнее всего выросла цена на газ, сообщило агентство Agerpres, ссылаясь на данные Национального института статистики. Румыния ищет решения для поставок газа в Молдавию

Согласно информации, цены на продукты выросли в прошлом месяце на 18,22%, непродовольственные товары подорожали на 15,98%, а услуги — на 8,26%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего вырос в цене газ — на 70,64%. На втором месте бензин и дизельное топливо, подорожавшие в среднем на 31,48%, теплоэнергия стала дороже на 22,98%.

В сфере услуг самыми дорогими были авиаперевозки — 33,91%, вода, канализация — 21% и железнодорожный транспорт — 20,92%.

На рынке продовольствия сильнее всего подорожали картофель — на 54,34%, растительное масло — на 49,68%, мука — на 34,28%.