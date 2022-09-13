МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в августе составил 219,596 миллиарда долларов против дефицита в 211,052 миллиарда в июле, следует из отчета министерства финансов страны. СМИ узнали, при каких условиях США могут начать пополнять нефтяные запасы

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за август составит 213,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,635 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 8,9% в годовом выражении и составили 523,323 миллиарда долларов, а доходы выросли на 12,8%, до 303,726 миллиарда долларов.