Дефицит бюджета США в августе оказался хуже прогноза
Дефицит бюджета США в августе составил 219,6 миллиарда долларов — хуже прогноза
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в августе составил 219,596 миллиарда долларов против дефицита в 211,052 миллиарда в июле, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за август составит 213,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в августе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 170,635 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 8,9% в годовом выражении и составили 523,323 миллиарда долларов, а доходы выросли на 12,8%, до 303,726 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20220913/838104417.html
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