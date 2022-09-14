МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Средняя процентная ставка по самому популярному в США кредиту на покупку жилья впервые с 2008 года превысила 6% и теперь более чем вдвое превышает прошлогодний уровень, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банков (MBA). Очередное разочарование США: Россия не хочет проигрывать в нефтяной войне

Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой для замедления темпа инфляции оказывает все больше давления на уязвимый к их изменению жилищный сектор. С марта ФРС подняла ключевую процентную ставку уже на 225 базисных пунктов.

Ожидания повышения ставок ФРС провоцируют рост доходности казначейских облигаций с начала этого года. Между тем доходность 10-летних бумаг служит ориентиром при определении ставок по ипотечным кредитам.

Средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке к фиксированной ставкой на неделе 3-9 сентября выросла на 7 базисных пунктов, до 6,01%. Последний раз такой уровень ставок наблюдался к концу финансового кризиса и во времена Великой Рецессии.

Составной рыночный индекс MBA, измеряющий объем заявок на ипотечные кредиты, в отчетном периоде снизился на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей и на 64,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс рефинансирования MBA упал на 4,2% за неделю и на 83,3% за год.

После выхода во вторник оказавшегося выше индекса потребительских цен повышение процентной ставки ФРС еще на 75 базисных пунктов на следующей неделе почти гарантировано. Кроме того, инвесторы теперь ожидают, что центробанк будет повышать ставки быстрее и поднимет их выше, чем предполагалось ранее.

Последствия повышения ставок ощущаются по всему сектору. Продажи жилья на первичном рынке в июле упали до 6,5-летнего минимума, а закладки — до 2-летнего минимума. В то же время цены на жилье остаются повышенными из-за критического дефицита предложения, что делает коллапс жилищного рынка маловероятным.