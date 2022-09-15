МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу проведут двустороннюю встречу в Самарканде и обсудят эффективность реализации сделки по вывозу зерна из Украины, рассказал персс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. МИД призвал Запад опубликовать данные по вывозу украинского зерна

"Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", — рассказал он.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно поступает в рамках сделки не нуждающимся странам, а в ЕС. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад.