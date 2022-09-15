ДУШАНБЕ, 15 сен — ПРАЙМ. Размер товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2 миллиарда долларов в 2022 году – достижимая цифра, стороны будут к ней стремиться, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, выступая на таджикско-российском инвестиционном форуме. Россия и Узбекистан планируют увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

"В минувшем году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза, составив 1,4 миллиарда долларов, а цифра в 2 миллиарда достижима, и мы будем к ней стремиться", — сказал он.

По словам Вольвача, объем российских инвестиций в Таджикистан составил более 1,6 миллиарда долларов за последние 14 лет, это второе место после Китая. "В Таджикистане действуют 350 предприятий с участием российского капитала, причем 50 из них были открыты с начала года, это в основном малые и средние предприятия", — сообщил замминистра.

Он считает, что необходимо унифицировать деятельность Евразийского банка развития, чтобы Таджикистан получил оттуда достаточное финансирование. "Важно нарастить объемы оплат в национальной валюте для безопасного осуществления банковских платежей, хотелось бы увеличить в Таджикистане присутствие платежной системы "Мир". Сейчас доля расчетов в национальных валютах составляет 57%", — сообщил Вольвач.

По его словам, необходимо расширять границы доверия – работать с детьми и молодежью. "Сейчас в школах регионов Таджикистана работают 50 российских учителей, открыты 5 новых школ с российской программой обучения. И за счет открытия этих школ более 5000 детей, которые там учатся, будут обеспечены перспективным будущим", — сказал российский замминистра.