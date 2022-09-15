ООН, 15 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправляется в четверг в Брюссель, чтобы обсудить с представителями ЕС экспорт российских аммиачных удобрений, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Генсек ООН сообщил об обсуждении экспорта российского аммиака через Украину

"Ребека Гринспан поедет в Брюссель сегодня для переговоров с ЕС", — сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о переговорах об экспорте аммиака из РФ.

"Мы говорим со многими другими игроками, чтобы это начало работать", — указал он, добавив, что ООН заинтересована в том, чтобы "удобрения экспортировались в страны, которые в них нуждаются больше всего".

"Дискуссии сейчас ведутся на многих уровнях", — указал он.

Агентство Рейтер со ссылкой на западного дипломата ранее сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании "Уралхим" будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.