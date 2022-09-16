Путин и Рахмон побеседовали перед саммитом ШОС в расширенном формате
Путин и Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном формате
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его таджикский коллега Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе, сообщил корреспондент РИА Новости.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Отмечается, что главы государств побеседовали после того, как они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол. Затем Путин кратко переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником по международным делам Юрием Ушаковым, передает корреспондент.
https://1prime.ru/world/20220916/838135284.html
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