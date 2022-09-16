Путин: экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
"Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.
Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.
https://1prime.ru/world/20220916/838146337.html
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