САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. На Западе не дождутся развала России, заявил Путин

"Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.

Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.