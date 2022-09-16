САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, принимая решение о своем личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

"Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация, в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "Двадцатку", мне президент принимающей страны сам об этом лично сообщил, когда был в Москве", — сказал Путин.

Он сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо затем еще раз приглашал его по телефону, отмечая, что есть определенное давление, но Индонезия занимает жесткую позицию и хочет видеть президента России на саммите. "Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие", — сказал Путин.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки" или нет, станет понятно ближе к дате мероприятия