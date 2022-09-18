ЕК предложила приостановить выделение Венгрии средств из бюджета Евросоюза
Еврокомиссия предлагает приостановить выделение Венгрии 7,5 миллиардов евро из бюджета ЕС
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение заморозить обязательства выплатить определенные средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, и данное решение будет принимать Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции.
В релизе ЕК уточняется, что данная мера, предложенная на утверждение Совету ЕС, сможет "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
Хан отметил, что комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения.
Это может соответствовать примерно 7,5 миллиарда евро финансирования из бюджета Евросоюза, добавил он.
Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учётом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам.
Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Этот период может быть продлен максимум на два месяца в исключительных обстоятельствах, отмечает ЕК.
https://1prime.ru/world/20220918/838155586.html
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