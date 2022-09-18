МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россию поддерживает половина Земли, а ее президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, заявил обозреватель Енджей Белецкий в своей статье для издания Rzeczpospolita. Washington Times увидела приближающуюся катастрофу США

"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может", — написал он. Ведь, несмотря на украинский кризис, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты, отмечается в материале.

Белецкий также подчеркнул, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС стала настоящим шоком для Запада.

"Даже Турция, будучи членом НАТО, решила не присоединяться к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в отношении украинского конфликта", — отметил обозреватель.

Также журналист напомнил, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.

При этом, по мнению Белецкого, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным важна во внутриполитическом смысле в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, подытожил польский журналист.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 15 и 16 сентября в Самарканде.