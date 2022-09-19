МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины с помощью энергоносителей.

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", — сказал Байден в интервью телеканалу CBS.

Также президент США пообещал, что его администрации удастся обуздать рекордную за десятилетия инфляцию и рост цен на энергоносители, подчеркнув, что питает больший оптимизм на этот счет, чем когда-либо.

"Я заявляю американским гражданам: мы возьмем инфляцию под контроль… То же самое касается и цен на энергоносители — они станут ниже. И я испытываю сейчас больший оптимизм, нежели когда-либо", — сказал глава государства в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

США при администрации Байдена столкнулись с рекордной за последние 40 лет инфляцией, а также ростом цен на энергоносители, которые за полтора года президентства Байдена также достигли рекордных значений. Оба эти фактора спровоцировали резкое падение рейтинга главы государства.