МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия и Армения накопили значительный опыт сотрудничества в различных областях и вывели двусторонние отношения на высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин. Посол высказался о возможной встрече Путина и Шольца на саммите G20

Глава РФ поприветствовал участников Девятого Российско-Армянского межрегионального форума, стартовавшего в Ереване, и отметил, что странам удалось достичь таких высоких результатов в том числе благодаря межрегиональной кооперации на уровне регионов.

"Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Девятый Российско-Армянский межрегиональный форум проходит в понедельник 19 сентября в Ереване. По словам Путина, в рамках этого мероприятия представители властей, бизнеса и научного сообщества обменяются мнениями по актуальным вопросам, обсудят возможности для запуска новых программ сотрудничества, в том числе в торговле, образовании и туризме. Российскую сторону представят более 250 участников из 13 субъектов.

Президент России считает, что идеи, выдвинутые на форуме, будут применены на практике и внесут вклад в укрепление партнерства двух стран.