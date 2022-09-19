МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Европейские компании могут обязать отдавать приоритет производству ключевых товаров и формированию запасов в рамках новых экстренных мер борьбы с кризисом поставок, реализацией которых займется Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщает агентство Reuters. Европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

Предлагаемый механизм защиты единого рынка Евросоюза является ответом на перебои с поставками, обусловленные пандемией COVID-19 и спецоперацией на Украине. Аналогичные меры ранее были приняты в США и Японии.

Предложение, как ожидается, столкнется с неприятием со стороны бизнеса и некоторых стран ЕС, которые считают, что подобные меры будут являться превышением полномочий Еврокомиссии.

Согласно проекту, ЕК получит возможность отдавать распоряжения странам-членам Европейского Союза по реорганизации цепей поставок или скорейшему наращиванию запасов товаров, необходимых в условиях кризиса, включая расширение, переориентацию или создание новых производственных мощностей, а также поставки необходимых товаров на рынок. Посол объяснил скачок цен на газ в Европе

Представителей бизнеса могут обязать отдавать предпочтение производству определенных критически важных товаров.

Критики предложения заявляют, что это напоминает китайский стиль государственного капитализма и может привести к нарушениям договорных обязательств компаний или раскрытию коммерческих тайн.

Предприятия, предоставляющие некорректную или вводящую в заблуждение информацию, могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 евро, а те, кто не выполняют указания о приоритетном производстве ключевых товаров — на 1,5% среднего дневного оборота.