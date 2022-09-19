Еврокомиссия хочет обязать компании производить ключевые товары для борьбы с кризисом поставок
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Европейские компании могут обязать отдавать приоритет производству ключевых товаров и формированию запасов в рамках новых экстренных мер борьбы с кризисом поставок, реализацией которых займется Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщает агентство Reuters.
Предлагаемый механизм защиты единого рынка Евросоюза является ответом на перебои с поставками, обусловленные пандемией COVID-19 и спецоперацией на Украине. Аналогичные меры ранее были приняты в США и Японии.
Предложение, как ожидается, столкнется с неприятием со стороны бизнеса и некоторых стран ЕС, которые считают, что подобные меры будут являться превышением полномочий Еврокомиссии.
Согласно проекту, ЕК получит возможность отдавать распоряжения странам-членам Европейского Союза по реорганизации цепей поставок или скорейшему наращиванию запасов товаров, необходимых в условиях кризиса, включая расширение, переориентацию или создание новых производственных мощностей, а также поставки необходимых товаров на рынок.
Представителей бизнеса могут обязать отдавать предпочтение производству определенных критически важных товаров.
Критики предложения заявляют, что это напоминает китайский стиль государственного капитализма и может привести к нарушениям договорных обязательств компаний или раскрытию коммерческих тайн.
Предприятия, предоставляющие некорректную или вводящую в заблуждение информацию, могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 евро, а те, кто не выполняют указания о приоритетном производстве ключевых товаров — на 1,5% среднего дневного оборота.
https://1prime.ru/world/20220919/838165946.html