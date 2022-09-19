МИНСК, 19 сен — ПРАЙМ. Белорусская экономика начала демонстрировать постепенное восстановление несмотря на западные санкции, заявил первый заместитель министра экономики республики Юрий Чеботарь. Россия и Белоруссия заключили договор по наблюдению за платежными системами

ВВП Белоруссии в январе-августе снизился на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в январе-июле сокращение ВВП Белоруссии составляло 5,2%.

"Несмотря на внешнее санкционное давление экономика начала демонстрировать постепенное восстановление", — приводит слова Чеботаря пресс-служба министерства на его сайте.

По словам первого замминистра, "по итогам 8 месяцев ВВП составил 95,1% (к уровню аналогичного периода прошлого года – ред.), добавив 0,3 процентных пункта к январю–июлю". "Ключевой вклад в этот прирост, как и ожидалось, обеспечили несомненные успехи в сельском хозяйстве. Хороший урожай зерновых и рапса, увеличение поголовья птицы и положительная динамика производства молока позволяют рассчитывать на сохранение высоких показателей в отрасли и по итогам сентября", — пояснил он.

Другая предпосылка наблюдаемой восстановительной динамики, по словам Чеботаря, – эффективная работа предприятий реального сектора. По его данным, по сравнению с январем–июлем 2021 года выручка увеличилась на 10,3%, прибыль от реализации – на 21,9%, чистая прибыль – на 6,5%. При этом темпы роста выручки по итогам 7 месяцев 2022 года превышают темпы роста себестоимости на 0,9 процентного пункта. Такие результаты во многом помогли сформировать положительное внешнеторговое сальдо – более 2,8 миллиарда долларов. "Этот приток валюты придал нашей экономике дополнительный запас прочности", — подчеркнул Чеботарь. Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

Он отметил, что перспективы дальнейшего закрепления наметившихся позитивных трендов в министерстве связывают с воплощением в жизнь мер принятого в стране комплексного плана поддержки экономики. "Это позволит задействовать резервы роста в других секторах, прежде всего в промышленности и транспорте", – подчеркнул первый заместитель руководителя министерства.

Власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Александр Червяков ранее заявил, что уже во втором полугодии этого года ожидается восстановительная динамика ВВП. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич позже заявил, что ведомство ожидает преломления отрицательного тренда в экономике страны в августе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заверил президента, что правительство приложит все усилия, чтобы выполнить эту задачу.