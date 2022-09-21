ТАШКЕНТ, 21 сен — ПРАЙМ. Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в январе-августе 2022 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 5,674 миллиарда долларов, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных в среду. Россия нарастила экспорт рыбы с начала года

По данным госкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-августе 2022 года вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 32,127 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам восьми месяцев увеличился на 36,5%, до 12,698 миллиарда долларов, импорта — до 19,429 миллиарда долларов (+ 22,6%).

В материалах ведомства указывается, что по итогам января-августа 2022 года Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,7% сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 18,8% остался на первом месте, Казахстан (8,9%) замкнул тройку.

Торговый оборот Узбекистана с РФ в январе-августе увеличился на 27,1%, до 5,674 миллиарда долларов, с Китаем – до 6,028 миллиарда долларов (+25,8%), с Казахстаном – 2,871 миллиарда долларов (+ 15,8%).

По данным статистического ведомства, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,45 раза — до 1,853 миллиарда долларов (14,6 % в общем объеме экспорта). Российский рынок продолжает занимать первое место в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 823,7 миллиона долларов (+38,9%, доля – 36,3% в общих поставках) и 277,4 миллиона долларов (+19,3%, 42,4%) соответственно.

Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 3,821 миллиарда долларов (+19,8%, 19,7% — в общем объеме импорта). В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция (42,1% общих поставок), машины и транспортное оборудование (6,5%), продовольственные товары, отмечает госкомстат.