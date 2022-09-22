ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов США создает новое подразделение, которое будет изучать нежелательные последствия санкций и предлагать возможности для их нивелирования, следует из объявления о работе. Фунт стерлингов перешел к снижению к доллару после заседания Банка Англии

Министерство сообщило, что ищет "главного санкционного экономиста в отдел санкционногого экономического анализа" с зарплатой до 176,3 тысячи долларов в год.

От чиновника ждут анализа потенциальных побочных последствий предлагаемых санкций для отдельных отраслей экономики и компаний, выявления проблем, которые могут потребовать нивелирования, соответствующих рекомендаций для регулирующих органов и политических структур.

Агентство Bloomberg цитирует профильного замминистра финансов Уолли Адейомо, который назвал создаваемый отдел "новым постоянным домом для санкционного анализа, который позволит нам быть эффективнее в текущих и будущих программах".

По данным агентства, после терактом 11 сентября 2001 года США увеличили число санкций на 933%, и оно продолжает расти.