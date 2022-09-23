МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Усугубление энергокризиса этой зимой и борьба за энергетическую безопасность могут разрушить единство Европейского Союза и вызвать волнения в обществе, предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

"Если Европа провалит этот энергетический тест, ситуация может выйти за рамки энергетических последствий", — передает его слова Financial Times.

По данным газеты, в последнее время в Европе растут опасения, что некоторые страны ЕС могут заключить сторонние сделки на закупки топлива в России или ограничить поставки электроэнергии своим соседям. Это приведет к тому, что европейские государства перестанут сотрудничать и будут отвечать "каждый будет сам за себя".

"Последствия будут очень плохими для энергетики, очень плохими для экономики и чрезвычайно плохими с точки зрения политики", — подчеркнул глава МЭА.

Бироль считает, что ЕС нужно быть осторожнее и не переоценивать свои возможности в том случае, если странам удастся накопить достаточно газа для грядущей зимы. Даже если Европа не столкнется с "неприятными сюрпризами" в поставках топлива, регион все же пострадает от экономического спада, заявил глава МЭА СМИ: Евросоюз ввел санкции против всех "важных птиц" в России

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.