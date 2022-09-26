МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогнозы по инфляции на 2022 и 2023 года для еврозоны, а для России — понизила, сообщается в сентябрьском докладе организации. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в сентябре

"Инфляция во многих экономиках стала широкомасштабной. Ужесточение монетарной политики и устранение перебоев в цепочках поставок должны ослабить инфляционное давление в следующем году, но высокие цены на энергоносители и повышенные затраты на рабочую силу, вероятно, замедлят темпы снижения", — комментирует ОЭСР.

Заметно были повышены прогнозы по инфляции в еврозоне: в текущем году — на 1,1 процентного пункта, до 8,1%, в следующем — на 1,6 процентного пункта, до 6,2%. Инфляция в Германии составит в текущем году 8,4% (прогноз повышен на 1,2 п.п.) и 7,5% в 2023 году (+2,8 п.п.), ожидает ОЭСР. Прогнозы по Франции были повышены несколько слабее — на 0,7 п.п., до 5,9%, на 2022 год и на 1,3 п.п., до 5,8% — на 2023 год.

Прогнозы по инфляции в Китае и США были изменены не так значительно: ОЭСР повысила оценку по инфляции для США на 0,3 п.п., до 6,2%, на 2022 год и понизила на 0,1 п.п., до 3,4%, на 2023 год. Прогноз по инфляции в Китае был повышен на 0,2 п.п., до 2,2%, и на 0,1 п.п., до 3,1% соответственно. Прогноз по Японии на текущий год теперь 2,2% (+0,3 п.п.), на следующий — 2% (+0,1 п.п.).

Прогноз по инфляции на текущий год для стран G20 был повышен на 0,6 п.п., до 8,2%, на следующий — на 0,3 п.п., до 6,6%, говорится в документе.

Оценка по инфляции в России была заметно понижена: на 2,3 п.п. — до 13,9% по итогам текущего года, а на следующий — на 6,5 п.п., до 6,8%, следует из доклада.