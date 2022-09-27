МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Деиндустриализация Европы объясняется резким скачком цен на энергоресурсы и конфликтом вокруг Украины, пишет обозреватель Global Times Би Син (Bi Xing). По мнению автора, развал европейской промышленности неизбежен, а Соединенные Штаты, как всегда, останутся основным бенефициаром в сложившейся ситуации, так как большинство предприятий устремятся в Америку. СМИ: США "нагрели руки" на энергокризисе в Европе

"Деиндустриализация" западным странам не в новинку, отметил Син. С 70-х годов промышленные предприятия уезжают из Европы и США по целому ряду объективных причин. Однако новая волна "деиндустриализации", с которой на сей раз столкнулся континент, вызвана ростом цен на энергоресурсы и невиданными за последние десятилетия темпами инфляции. "Все это с новой силой обнажает старые проблемы, которые существуют уже довольно давно", — отметил журналист.

На протяжении нескольких десятилетий общей тенденцией западного мира является увеличение доли непроизводственного сектора экономики, включая финансовые услуги и сферу обслуживания. Кроме того, данные страны целенаправленно перемещают за границу производственные предприятия, что объясняется глобализацией и увеличением производственных затрат. Многие развитые страны в начале XXI века все чаще ставят перед собой цель реиндустриализации.

Конечно, ошибки при принятии решений тоже способствуют усилению дефицита энергоресурсов в Европе, поскольку некоторые страны ставят перед собой радикальные цели в области энергетического перехода, включая постепенный отказ от атомной энергетики, негативные последствия которого усилил кризис на Украине.

Столкнувшись с трудностями в энергоснабжении, некоторые европейские государства были вынуждены переходить на уголь или продлевать сроки эксплуатации части атомных электростанций. Все это отдаляет их от реализации объявленных ранее Европой энергетических целей, отметил профессор Школы международных отношений Пекинского университета зарубежных исследований Ван Шуо (Wang Shuo).

Более того, добавил Шуо, ЕС перед началом конфликта вокруг Украины предложил наложить запрет на долгосрочные контракты по импорту природного газа, стремясь покончить со своей зависимостью от зарубежных поставщиков. Это лишило его возможности делать закупки сейчас.

По мнению профессора Вана, если экономика Германии, являющаяся "локомотивом европейской экономики", снизит темпы роста, а ее ориентированная на экспорт модель пострадает, то это отразится на всей еврозоне. Bloomberg: план Германии по замене российского газа развалился на части

"У Европы мало надежд найти решение проблемы дефицита энергии в ближайшие годы. Страны Евросоюза будут вынуждены выделять субсидии, когда они столкнутся с повышением цен на электричество, бензин и нефть. Возникнет еще одна проблема: где взять деньги. Между тем, Европейский Центробанк объявил об ужесточении кредитно-денежной политики в ответ на усиление инфляции, а подобная политика противоречит предложению о выделении крупных субсидий. Получается, что у Европы осталось очень ограниченное пространство для маневра", — объяснил профессор Шуо.

Подводя итог, обозреватель Global Times отметил, что США и Европа будут все больше координировать свою экономическую и монетарную политику, так как Вашингтон опасается, что конфликт усилит дестабилизацию на мировых рынках и затронет его интересы. Но нынешняя политика США, пишет Син, явно направлена на то, чтобы сознательно подталкивать мир к кризису, а не ослаблять его, поскольку Федеральный резерв только что третий раз подряд поднял процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Поступая таким образом, ФРС перекладывает бремя своего внутреннего экономического кризиса на плечи других стран.

Кроме того, когда деиндустриализация Европы станет реальностью, США могут попытаться получить от этого выгоду, содействуя данной тенденции, поскольку покидающие континент европейские предприятия, несомненно, будут отдавать предпочтение Соединенным Штатам, резюмировал журналист.

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