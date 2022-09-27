АНКАРА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки. Украина планирует нарастить экспорт агропродукции благодаря зерновой сделке

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

"Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.