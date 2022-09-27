В Турции сообщили о выходе из украинских портов девяти судов
Минобороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти судов в рамках продуктовой сделки
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АНКАРА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
"Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", — говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
https://1prime.ru/world/20220927/838267219.html
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