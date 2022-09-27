МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость потребительской корзины в Испании выросла за года на 15,2 процента, что стало рекордом за 34 года, следует из данных ежегодного отчета Организации потребителей и пользователей (OCU) Испании. В Испании назвали самый незаменимый продукт из России

"Цены на продукты, входящие в корзину OCU, выросли в среднем на 15,2% с момента последнего исследования. Это самый большой рост цен, зарегистрированный исследователями организации, начавшими работу 34 года назад", — отмечается в пресс-релизе.

В корзину OCU вошли 239 товаров, 95 процентов из которых подорожали, в том числе подсолнечное масло (на 118 процентов), маргарин (на 75 процентов). Бананы, макаронные изделия, оливковое масло и мука выросли в цене более чем 50 процентов.

При этом в дешевых магазинах продукты подорожали сильнее, чем в дорогих, что отразилось на покупательской способности испанцев. Всего в исследование вошли 1180 супермаркетов 80 разных торговых сетей.

По данным национального института статистики Испании, потребительская инфляция в Испании ускорилась до 10,5 процента по итогам августа. Основным фактором роста цен стала электроэнергия, которая за последний год подорожала на 49,4%.