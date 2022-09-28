МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Кризис на рынке облигаций в США и Европе приведет к рецессии и периоду высокой волатильности мировой экономики, но Россия пострадает меньше, чем остальной мир, заявили РИА Новости западные эксперты. Минэкономразвития дало прогноз по экспортным ценам на газ

Как отмечают наблюдатели, в настоящее время Федеральная резервная система (ФРС) США и центробанки по всему миру повышают процентные ставки, чтобы компенсировать рекордно высокий уровень инфляции, установившийся в США, Евросоюзе и других регионах на фоне таких событий, как пандемия COVID-19 и специальная военная операция России на Украине.

Для борьбы с инфляцией ФРС в этом году повысила процентные ставки на 300 базисных пунктов с первоначального уровня всего в 0,25% годовых еще в феврале. На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал, что до конца года будет добавлено еще 125 базисных пунктов.

В этих условиях рынок облигаций, по оценкам Bank of America, может пережить худший период с 1949 года. В начале недели доходность десятилетних казначейских облигаций США, обратная их цене, достигла самой высокой отметки с апреля 2010 года, а доходность двухлетних бумаг выросла до самого высокого уровня с августа 2007 года.

"Мне кажется, что ранее ФРС "прозевала" момент инфляции, а сейчас они упускают сигналы, показывающие, что экономика быстро замедляется и дальнейшее повышение ставок (которое они, похоже, намерены осуществить) вызовет очень серьезную рецессию в Америке", — сказал Маршалл Ауэрбек, научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже в штате Нью-Йорк.

Эксперт также не согласился с прогнозом ФРС о росте экономики на 1,2% в следующем году. По его словам, для этого потребуется, чтобы безработица в стране остановилась на отметке 4,4% (маловероятно, учитывая историческую статистику), а также резкий рост производительности, который замедлился с момента Великой рецессии 2007-2008 годов и был особенно вялым в первые восемь месяцев 2022 года.

"Исторический опыт показывает, что при дальнейшем ужесточении финансовых условий за ним последует водопадная рецессия, которая может оказаться в числе самых тяжелых и затяжных рецессий в послевоенный период", — добавил Ауэрбек.

"Общество может решить, что не может позволить дюжине клоунов, которые создали инфляцию, а затем убили экономику, и все это за два года, управлять экономикой США", — предупредил он.

Политолог из Карлтонского университета в Оттаве Рэндалл Джермейн предположил, что резкое и внезапное повышение процентных ставок центральными банками Северной Америки и Европы, а также экономические последствия украинского кризиса приведут к периоду высокой волатильности мировой экономики. Минфин допустил покупку юаней для ФНБ в этом году

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ

По мнению Ауэрбека, глобальная рецессия не за горами, и она "безусловно, ударит по Европе, как и продолжающийся конфликт на Украине, которая на данном этапе вредит ЕС больше, чем России". Он предположил, что, поскольку западный бизнес покинул Россию, рынок страны останется за отечественными компаниями и будет подпитываться инвестициями от российских бизнесменов, переводящих свои средства из-за рубежа.

"В результате, я думаю, что Россия пострадает меньше, чем остальной мир, тем более, что за Россией теперь стоит Китай. Комбинация Россия-Китай окажется грозным конкурентом, способным противостоять гегемонии США", — подытожил эксперт.

Схожее мнение высказал писатель и социальный критик Джеймс Говард Кунстлер, который предположил, что Россия получила "исключительную мотивацию" для углубления политики импортозамещения, в то время как "каждый новый груз санкций толкает ее все глубже к экономике, независимой от иностранной травли".

Джермейн менее оптимистично оценивает перспективы России. Он указывает, что даже если ей удастся избежать потрясений из-за санкций, в силу вступят другие факторы: экономический перекос в сторону военно-промышленного сектора, экономическая изоляция и утечка рабочей силы.