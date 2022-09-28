МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Не смотря на то, что курс доллара обновил двадцатилетний максимум на мировом рынке, российский рубль продолжает укрепляться, чем вполне бросает вызов американской валюте, пишет египетское издание Noonpost.

"Финансовая мощь является наиболее важным аспектом "мягкой силы". Утрата долларом статуса мировой резервной валюты неизбежно приведет к краху мирового порядка. Международная валютная система может столкнуться с кардинальными изменениями в свете обострения экономической, геополитической и технологической конкуренции", — прогнозирует автор статьи.

Рубль после начала специальной операции на Украине упал до рекордно низкого уровня в 100 рублей за доллар, однако благодаря результативной работе Банка России вскоре вернулся к активному укреплению.

По мнению автора статьи, "американец" сегодня не может превысить порог в 60 рублей, хотя по прогнозам экономистов к концу текущего 2022 года он может укрепиться до коридора в 72-78 рублей.

Работая над смягчением последствий санкций, ЦБ ввел запрет на покупку иностранной валюты в банках. помимо работы регулятора, укреплению российской валюты способствовали провал Запада по ограничению экспорта российских энергоносителей и увеличение спроса на энергоносители в мире. Москва работает над закупкой в свои резервы валюту "дружественных" стран с целью диверсификации своих резервов и освобождения от гегемонии доллара.

"Полноценного ослабления рубля на фоне новостей о частичной мобилизации в России не произошло", — резюмирует автор статьи.

Путин объявил о частичной мобилизации, которая должна охватить 300 000 резервистов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Их задачей станет укрепление линии фронта на Украине, чья длина составляет более 1 000 километров.

С другой стороны, нынешние колебания курса рубля к доллару связаны с приближением пика налогового периода. Экспортеры активно продают иностранную валюту, чтобы иметь возможность расплачиваться в рублях. Эксперты спрогнозировали, какие страны больше всего пострадают от рецессии

Хотя часть россиян все еще считают доллар идеальной валютой для хранения своих сбережений, другие уже начали покупать юани, но не все пока готовы держать средства только в китайской валюте. "Большинство предпочитает хранить свои сбережения в обеих валютах. Привлекательность юаня, по словам экспертов, состоит в том, что Китай — единственная страна, где инфляция близка к нулю, а цены не растут", — объясняют эту тенденцию.

Трудно спрогнозировать курс доллара по отношению к рублю, так как остается неясным, в какую сторону качнется баланс.