МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия и Иран благодаря санкциям имеют уникальную возможность создать вместе с другими дружественными странами торгово-финансовый клуб, на 100% свободный от экономического давления Запада, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана

В середине сентября президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде сказал, что работа над новым большим договором между Россией и Ираном находится в завершающей стадии. Этот документ ознаменует выход отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства, подчеркнул российский лидер.

"Из-за жестких западных санкций России и Ирану нечего терять. Такое положение открывает колоссальные возможности не только для их экономического сближения, но и создает уникальный шанс учредить им торгово-финансовый клуб дружественных стран так называемого второго контура. Речь о государствах, также находящихся под санкциями, и тех, кто мечтает избавиться от давления Вашингтона и Брюсселя", — сказала Имамкулиева.

Она сравнила второй контур со второй кровеносной системой в живом организме. "Есть западная, а другая будет наша, абсолютно суверенная, защищенная от внешних факторов валютно-финансовая система со своим 100% независимым от Запада течением капиталов, товаров и услуг", — пояснила эксперт.

Причем стран, желающих присоединиться к созданию, по сути, нового экономического порядка, очень много. "Достаточно сказать, что только под санкциями США сейчас находятся более 20 государств. Это и Венесуэла, и Никарагуа, и Куба, и Гонконг, и Ливан, и Эфиопия… Плюс все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, кто хочет выйти из-под влияния Запада, которое не дает им развиваться", — подчеркнула Имамкулиева.