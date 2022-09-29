2022-09-29T13:04:20+03:00
2022-09-29T13:04:20+03:00
2022-09-29T13:04:20+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220929/838298443.html
Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да, такой... ПРАЙМ, 29.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
https://1prime.ru/images/83351/35/833513518.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83351/35/833513518.jpg
https://1prime.ru/images/83351/35/833513517.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83351/35/833513517.jpg
https://1prime.ru/images/83351/35/833513516.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83351/35/833513516.jpg
https://1prime.ru/gas/20220928/838281838.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина личная встреча с Эрдоганом или телефонный контакт.