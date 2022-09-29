МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал об убытках России от аварии на "Северных потоках"

"Да, такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина личная встреча с Эрдоганом или телефонный контакт.