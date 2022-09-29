МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Представители стран "Большой двадцатки" на третьей встрече в городе Джокьякарта на индонезийском острове Ява согласовали тематику совместного заявления саммита лидеров G20, определили ключевые проблемы на 2023 год. Об этом рассказал сообщил заместитель министра-координатора по вопросам экономики Индонезии по международному экономическому сотрудничеству Эди Прио Памбуди. Власти Индонезии видят недопущение кризиса в поставках удобрений целью G20

Саммит глав государств "Большой двадцатки" состоится в ноябре 2022 года. Индонезия осуществляет переходящее председательство.

По словам Памбуди, шерпы G20 (доверенные лица лидеров стран-участниц) достигли согласия по вопросу о решениях ряда глобальных проблем. Заместитель министра экономики Индонезии уточнил, что представители обсудили пути разрешения энергетического кризиса, дефицита продовольствия и роста цен на него, вопросы инфляции, а также пути обеспечения устойчивости мирового процесса восстановления после пандемии коронавируса. Стороны также провели "ряд двусторонних встреч с участием нескольких ключевых стран" в целях уточнения позиций и достижения договоренностей.

"Шерпы продемонстрировали настоящую решимость в общем намерении и далее повышать уровень доверия к G20 в мире", — отметил Памбуди, — "мы увидели общую приверженность стран G20 к сохранению единства, которая выразилась в обсуждении и достижении согласия по предложениям стран о путях решения стоящих сегодня перед миром глобальных проблем".

Памбуди добавил, что в декларацию войдут три основные темы, являющиеся приоритетами индонезийского председательства в G20 2022 года, а именно вопросы строительства глобальной архитектуры здравоохранения, вопросы цифровизации и цифровой трансформации экономик, и вопросы энергетического перехода.