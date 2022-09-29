ООН, 29 сен — ПРАЙМ. ООН надеется, что взаимодействие сторон продовольственной сделки продолжится, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик. Россия ожидает снятия ООН санкций с экспорта удобрений, заявила Захарова

Отвечая на вопрос, какой будет стратегия ООН в вопросе о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, учитывая, что после референдумов Киев заявил, что переговоров с РФ не будет, Дюжаррик сказал: "Мы весьма надеемся, что взаимодействие по вопросам, в особенности относящимся к доступу к продовольствию и удобрениям, продолжится. Мы надеемся, что эти операции продолжатся".

"Они жизненно необходимы миру, важны для голодающих сегодня и тех, кто будет голодать завтра. И мы искренне надеемся, что это продолжится", — указал он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.