ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в нарушении санкций, которые были введены против него в 2018 году, говорится в судебных материалах. Россия ожидает снятия ООН санкций с экспорта удобрений, заявила Захарова

В документе утверждается, что Дерипаска продолжал вести дела в США через двух нанятых им помощниц.

"Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски", — сказано в документе.

"В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.

По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.