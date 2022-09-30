МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Китай будет стремиться укрепить восстановление своей экономики, в то время как процесс развития страны сталкивается с трудностями и препятствиями. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на слова премьер-министра Ли Кэцян.

Правительство уверено, что сможет поддерживать экономические операции в разумных пределах, отметил Кэцян на мероприятии, посвященном празднованию 73-летней годовщины основания Китайской народной республики.

"В настоящее время развитие все еще сталкивается с трудностями и препятствиями", — заявил Ли.

"Нельзя тратить время впустую и эффективно реализовать различные меры по стабилизации экономики, усилению энтузиазма по обе стороны и сфокусироваться на наших собственных делах, укрепив основы восстановления экономики".

В последние месяцы правительство представило целый ряд мер для укрепления экономики, которая едва избежала сокращения во 2-м квартале, но восстановление остается неустойчивым из-за жестких ограничений, связанных с Covid-19, и спада на рынке недвижимости.

Ли также пообещал продвигать реформы, стремиться к открытой экономике, стабилизировать внешнюю торговлю и иностранные инвестиции.