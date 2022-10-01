БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите 7 октября в Праге обсудят защиту важнейшей инфраструктуры Евросоюза на фоне утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

"Диверсия на газопроводах "Северный поток" представляет угрозу для ЕС. Мы полны решимости защитить нашу критически важную инфраструктуру. Лидеры рассмотрят этот вопрос на предстоящем саммите в Праге", — написал он.