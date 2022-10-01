Лидеры ЕС на саммите 7 октября обсудят защиту инфраструктуры союза
Лидеры ЕС на саммите 7 октября обсудят защиту важнейшей инфраструктуры союза
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите 7 октября в Праге обсудят защиту важнейшей инфраструктуры Евросоюза на фоне утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
"Диверсия на газопроводах "Северный поток" представляет угрозу для ЕС. Мы полны решимости защитить нашу критически важную инфраструктуру. Лидеры рассмотрят этот вопрос на предстоящем саммите в Праге", — написал он.
https://1prime.ru/world/20221001/838325776.html
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