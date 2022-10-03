БРАЗИЛИА, 3 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии, заявил президент страны Жаир Болсонару. Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива

"Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я три часа разговаривал с президентом (РФ Владимиром — ред.) Путиным в феврале о вопросе (поставок) дизеля и других темах", — сказал Болсонару журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

При этом он воздержался от ответа на вопрос о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись замечанием, что если будет новая информация, она будет озвучена.

В конце июня Путин в разговоре с Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.