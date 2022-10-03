Бразилия отметила значимость сотрудничества с Россией в вопросе удобрений
Президент Бразилии Болсонару заявил о необходимости сотрудничать с Россией в вопросе удобрений
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БРАЗИЛИА, 3 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии, заявил президент страны Жаир Болсонару.
"Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я три часа разговаривал с президентом (РФ Владимиром — ред.) Путиным в феврале о вопросе (поставок) дизеля и других темах", — сказал Болсонару журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом он воздержался от ответа на вопрос о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись замечанием, что если будет новая информация, она будет озвучена.
В конце июня Путин в разговоре с Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
https://1prime.ru/world/20221003/838331995.html
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