МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) выявил 48 стран, которые могут претендовать на экстренное финансирование продовольственных потребностей. Об этом рассказала глава фонда Кристалина Георгиева. Глава МВФ сообщила о нехватке продовольствия в арабском мире

"Для нашего "окна продовольственного шока" мы определили круг потенциальных кандидатов… Это 48 стран, которые также испытывают серьезные сложности с платежными балансами", — сообщила она.

При этом ожидается, что не все страны из списка воспользуются новым инструментом, а лишь один-два десятка, в частности из африканского региона. Некоторые государства прибегнут к другим источникам финансирования, например, от Всемирного банка, отметила директор-распорядитель МВФ.

Ранее фонд запустил новый финансовый инструмент "окно продовольственного шока", который будет действовать на протяжении года.