МВФ выявил 48 стран, которым понадобится помощь с закупками продовольствия
МВФ выявил 48 стран, которым может понадобиться экстренная помощь с закупками продовольствия
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) выявил 48 стран, которые могут претендовать на экстренное финансирование продовольственных потребностей. Об этом рассказала глава фонда Кристалина Георгиева.
"Для нашего "окна продовольственного шока" мы определили круг потенциальных кандидатов… Это 48 стран, которые также испытывают серьезные сложности с платежными балансами", — сообщила она.
При этом ожидается, что не все страны из списка воспользуются новым инструментом, а лишь один-два десятка, в частности из африканского региона. Некоторые государства прибегнут к другим источникам финансирования, например, от Всемирного банка, отметила директор-распорядитель МВФ.
Ранее фонд запустил новый финансовый инструмент "окно продовольственного шока", который будет действовать на протяжении года.
https://1prime.ru/world/20221003/838342492.html
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