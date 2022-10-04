ООН, 4 окт — ПРАЙМ. В Организации Объединенных Наций предупредили, что рост процентных ставок в некоторых странах и применяемые меры по "жесткой" экономии, которые используют наиболее богатые страны для борьбы с инфляцией, несут реальный риск глобальной рецессии, пишет The Guardian. Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своем отчете о торговле и развитии указала, что попытки многих центральных банков повысить процентные ставки в ответ на небывалый рост цен является "неосмотрительной авантюрой", которая ко всему прочему может привести к плохим последствиям.

ФРС США взвешивает решения по дальнейшему повышению процентных ставок со следующего месяца вместе с Банком Англии и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

В ЮНКТАД уверены, что жесткая политика по борьбе с инфляцией в странах с развитой экономикой "ошибочна" и "неуместна" в мировом положении.

В отчете также упоминается, что большая часть инфляционного всплеска вызвана высокими ценами на энергоресурсы, продукты питания и текущей международной эскалацией, а вовсе не избыточным спросом на товары и услуги.

Повышение процентной ставки ФРС США может сократить будущие расходы развивающихся стран, кроме Китая, на 3,6 триллиона долларов, говорится в отчете.

В ООН призвали срочно "скорректировать курс" для избежания долговых кризисов в наиболее бедных странах, которые сильно пострадали еще от пандемии Covid-19 и теперь от конфликта на Украине.