МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой.

Распределительная газова коробка на фасаде жилого дома

Путин поручил доложить об обеспечении льгот на газификацию

"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточняется, стороны обсудили дальнейшее направление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Лидеры двух стран подчеркнули важность инициативы России о бесплатной поставке нуждающимся странам 300 тысяч удобрений, заблокированных в портах ЕС.

Кроме того, лидеры подтвердили настрой на укрепление совместной работы в сфере безопасности.

Путин пригласил президента Мали принять участие во втором саммите Россия-Африка, который должен состояться летом следующего года в Санкт-Петербурге.