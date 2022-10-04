МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Путин поручил доложить об обеспечении льгот на газификацию

"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточняется, стороны обсудили дальнейшее направление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Лидеры двух стран подчеркнули важность инициативы России о бесплатной поставке нуждающимся странам 300 тысяч удобрений, заблокированных в портах ЕС.

Кроме того, лидеры подтвердили настрой на укрепление совместной работы в сфере безопасности.

Путин пригласил президента Мали принять участие во втором саммите Россия-Африка, который должен состояться летом следующего года в Санкт-Петербурге.