Путин провел телефонные переговоры с президентом Мали
Путин обсудил с президентом Мали Гойтой торгово-экономическое сотрудничество стран
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой.
"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как уточняется, стороны обсудили дальнейшее направление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Лидеры двух стран подчеркнули важность инициативы России о бесплатной поставке нуждающимся странам 300 тысяч удобрений, заблокированных в портах ЕС.
Кроме того, лидеры подтвердили настрой на укрепление совместной работы в сфере безопасности.
Путин пригласил президента Мали принять участие во втором саммите Россия-Африка, который должен состояться летом следующего года в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/world/20221004/838351404.html
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