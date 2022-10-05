ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома. Reuters: США не будут вводить ограничений на экспорт газа в Европу

SDR являются международным резервным активом, который поддерживается МВФ и основан на взносах государств-членов валютного фонда. Участники МВФ могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.

"В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии", — указано в сообщении.

Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии".

"Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения", — следует из описания закона.