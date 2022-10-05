2022-10-05T11:31:43+03:00
2022-10-05T11:31:43+03:00
2022-10-05T11:31:43+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221005/838362999.html
Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН ГРИНСПЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ МОСКВУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВОЙ СДЕЛКИ — МИД РФ ПРАЙМ, 05.10.2022
экономика, мировая экономика, новости
https://1prime.ru/images/83249/56/832495626.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83249/56/832495626.jpg
https://1prime.ru/images/83249/56/832495625.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83249/56/832495625.jpg
https://1prime.ru/images/83249/56/832495624.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83249/56/832495624.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН ГРИНСПЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ МОСКВУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВОЙ СДЕЛКИ — МИД РФ