МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Европейского Союза согласовали новый пакет антироссийских санкций, сообщила представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда. СМИ: Европа предпримет меры против обхода антироссийских санкций

"Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях против России… Теперь последует письменная процедура, ", — написала она в твиттер.

Как уточняется, сейчас идет техническая процедура оформления, меры вступят в силу после публикации в официальном журнале

Новые ограничения предусматривают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по цене, превышающей согласованный лимит. Согласно опубликованному ранее предложению Еврокомиссии, в санкции войдет законодательная база для установления потолка цен на этот энергоресурс.

Кроме того, вводится запрет на импорт из России отдельных видов стальной и бумажной продукции, пластика, химикатов, техники и сигарет, а также на оказание юридических, инжиниринговых и IT-услуг российским организациям. СМИ узнали о намерении ЕС запретить экспорт в Россию деталей для самолетов

ЕС также введет новые критерии наказания за попытки обхода санкций и расширит персональные ограничения. Они затронут физические и юридические лица, участвовавшие в организации референдумов о присоединении к России новых регионов, и представителей Министерства обороны.

С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю.