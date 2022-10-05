МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Москва ведет активную работу с ООН для разрешения мирового продовольственного кризиса, но остается недовольна результатами продуктовой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Матвиенко призвала прислушаться к Африке для решения продуктового кризиса

"Результатами мы недовольны, их мало… Они есть, сдвиги какие-то,…но в целом надо, конечно, добиваться полной реализации этого меморандума Россия-ООН", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Замглавы МИД уточнил, что вторая часть сделки, касающаяся поставок украинского зерна, выполняется, но грузы не развивающимся странам, а развитым, на Запад.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен может на следующей неделе приехать Москву для обсуждения продуктовой сделки.