Рост итальянской экономики во втором квартале превзошел прогнозы
ВВП Италии вырос во втором квартале на пять процентов при прогнозе в 4,7 процента
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МОСКВ, 5 окт — ПРАЙМ. Экономика Италии выросла во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,0%, а не на 4,7%, как предполагала предварительная оценка. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду данные института статистики ISTAT.
Рост ВВП во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ISTAT подтвердил на уровне 1,1%.
Если до конца этого года рост экономики Италии будет нулевым, то по сравнению с прошлым годом она вырастет на 3,6%.
https://1prime.ru/world/20221005/838364741.html
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