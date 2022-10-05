МОСКВ, 5 окт — ПРАЙМ. Экономика Италии выросла во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,0%, а не на 4,7%, как предполагала предварительная оценка. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду данные института статистики ISTAT.

Рост ВВП во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ISTAT подтвердил на уровне 1,1%.

Если до конца этого года рост экономики Италии будет нулевым, то по сравнению с прошлым годом она вырастет на 3,6%.