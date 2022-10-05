Число рабочих мест в частном секторе США выросло в сентябре
Число рабочих мест в американских частных компаниях увеличилось в сентябре на 208 тысяч
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 208 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 200 тысяч.
Динамика августа при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 185 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 132 тысячи.
"Мы продолжаем наблюдать устойчивый рост рабочих мест", — говорится в релизе. Так, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в сентябре выросло на 58 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 90 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 60 тысяч рабочих мест.
В секторе услуг число рабочих мест выросло на 237 тысяч, в секторе производства товаров — сократилось на 29 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель в сентябре не изменился, в промышленном секторе — уменьшился на 13 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 16 тысяч.
https://1prime.ru/world/20221005/838366536.html
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