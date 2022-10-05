МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 208 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Володин рассказал, за счет кого США будут решать проблему госдолга

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 200 тысяч.

Динамика августа при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 185 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 132 тысячи.

"Мы продолжаем наблюдать устойчивый рост рабочих мест", — говорится в релизе. Так, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в сентябре выросло на 58 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 90 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 60 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 237 тысяч, в секторе производства товаров — сократилось на 29 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель в сентябре не изменился, в промышленном секторе — уменьшился на 13 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 16 тысяч.