Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился в сентябре
Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился в сентябре до 56,7 процента
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 56,7% с 56,9% в августе, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя до 56%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре увеличился до 53% с 50,2% месяцем ранее.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/world/20221005/838369026.html
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