МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 56,7% с 56,9% в августе, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Число рабочих мест в частном секторе США выросло в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя до 56%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре увеличился до 53% с 50,2% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.