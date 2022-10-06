МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе снизился на 0,3% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель снизился на 0,4%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в августе уменьшился на 2%. Аналитики ожидали снижения лишь на 1,7%. В Евросоюзе розничные продажи в августе опустились на 0,2% по сравнению с июлем, а в годовом исчислении — на 1,3%.

Агентство также пересмотрело июльские показатели для еврозоны и ЕС: месячный рост в 0,3% был пересмотрен в еврозоне до снижения на 0,4%, для ЕС — с роста на 0,3% до снижения на 0,2%. Годовое снижение в июле для еврозоны теперь составляет 1,2% вместо 0,9%, для ЕС — 0,7%, а не 0,5%.

Больше всего продажи в годовом выражении в августе выросли в Словении (+31,8%), Польше (+8%) и на Кипре (+5,1%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-6%), Нидерландах (-5,8%) и Финляндии (-4,7%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в августе сократился на 2%, в ЕС — на 1,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 3%, в ЕС — на 2,6%.