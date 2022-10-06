МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Главы делегаций, принимавшие участие в II Каспийском экономическом форуме, подтвердили интерес к совместной работе по увеличению товарооборота и взаимных инвестиций, следует из коммюнике, принятого по итогам мероприятия. Иран предложил создать общую экономическую зону на Каспии

"Руководители делегаций подтвердили заинтересованность в налаживании взаимодействия прикаспийских государств с целью увеличения объёмов торгового оборота и взаимных инвестиций", — говорится тексте документа.

Участники форума высоко оценили перспективы сотрудничества по множеству направлений и выразили намерение углублять взаимовыгодное партнерство.

Стороны отметили, что многостороннее сотрудничество в Каспийском регионе позволит компенсировать негативные последствия от глобальной экономической турбулентности. Мишустин рассказал об усилении давления со стороны западных стран

Все поросы, связанные с Каспийским морем, решаются мирными средствами, добавляется в коммюнике.

II Каспийский экономический форум состоялся в Москве 5-6 октября. В нем приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

Следующий Каспийский экономический форум состоится в 2023 году в Иране.