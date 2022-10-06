Страны Каспия подтвердили интерес к наращиванию торговли и инвестиций
Делегации на Каспийском форуме подтвердили интерес к увеличению товарооборота и взаимных инвестиций
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Главы делегаций, принимавшие участие в II Каспийском экономическом форуме, подтвердили интерес к совместной работе по увеличению товарооборота и взаимных инвестиций, следует из коммюнике, принятого по итогам мероприятия.
"Руководители делегаций подтвердили заинтересованность в налаживании взаимодействия прикаспийских государств с целью увеличения объёмов торгового оборота и взаимных инвестиций", — говорится тексте документа.
Участники форума высоко оценили перспективы сотрудничества по множеству направлений и выразили намерение углублять взаимовыгодное партнерство.
Стороны отметили, что многостороннее сотрудничество в Каспийском регионе позволит компенсировать негативные последствия от глобальной экономической турбулентности.
Все поросы, связанные с Каспийским морем, решаются мирными средствами, добавляется в коммюнике.
II Каспийский экономический форум состоялся в Москве 5-6 октября. В нем приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
Следующий Каспийский экономический форум состоится в 2023 году в Иране.
https://1prime.ru/world/20221006/838378804.html
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