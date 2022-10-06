Мишустин назвал лучший ответ на санкции против России и Ирана
Мишустин назвал расширение сотрудничества России и Ирана лучшим ответом на санкции
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества России и Ирана станет лучшим ответом на санкции недружественными государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в четверг провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
"Я убежден, что лучшим ответом на санкционное давление будет расширение российско-иранского взаимодействия", — сказал российский премьер он.
По словам Мишустина, предпринятые странами меры уже дали положительные результаты, в том числе в научно-технологической области.
Премьер также отметил, что Россию и Иран связывают дружеские, добрососедские, партнерские отношения. Страны планируют укреплять сотрудничество по всем направлениям, независимо от внешней конъюнктуры, добавил он.
https://1prime.ru/world/20221006/838379325.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.