МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества России и Ирана станет лучшим ответом на санкции недружественными государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия и Иран проработают маршруты для своповых поставок топлива

Глава российского правительства в четверг провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"Я убежден, что лучшим ответом на санкционное давление будет расширение российско-иранского взаимодействия", — сказал российский премьер он.

По словам Мишустина, предпринятые странами меры уже дали положительные результаты, в том числе в научно-технологической области.

Премьер также отметил, что Россию и Иран связывают дружеские, добрососедские, партнерские отношения. Страны планируют укреплять сотрудничество по всем направлениям, независимо от внешней конъюнктуры, добавил он.