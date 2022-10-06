МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 октября, выросло на 29 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 219 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным до 203 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 3 тысячи — до 190 тысяч заявок с 193 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 0,25 тысячи — до 206,5 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 206,25 тысячи, показатель которой был пересмотрен в сторону понижения на 0,75 тысячи с 207 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, выросло на 15 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,361 миллиона человек. Показатель той предшествовавшей недели был пересмотрен в сторону понижения на 1 тысячу — до 1,346 миллиона заявок с 1,347 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.