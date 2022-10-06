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ЕС ввел персональные санкции против российского оборонного сектора
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Европейский Союз внес в восьмой пакет санкций представителей российского оборонного сектора, сообщило правительство Нидерландов. Кроме того, под ограничения попали физлица,... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции против рф, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз внес в восьмой пакет санкций представителей российского оборонного сектора, сообщило правительство Нидерландов.
Кроме того, под ограничения попали физлица, принимавшие участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Евросоюз в четверг принял восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе ограничение цен на российскую нефть, транспортируемую по морю.