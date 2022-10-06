МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз внес в восьмой пакет санкций представителей российского оборонного сектора, сообщило правительство Нидерландов.

Кроме того, под ограничения попали физлица, принимавшие участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Евросоюз в четверг принял восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе ограничение цен на российскую нефть, транспортируемую по морю.