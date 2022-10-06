МВФ снизит прогноз роста мировой экономики на 2023 год
Международный валютный фонд снизит оценку роста мировой экономики в своем прогнозе на 2023 год
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ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд снизит прогноз роста мировой экономики на 2023 год, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в четверг.
"Как вы увидите в нашем обзоре мировой экономики, который будет опубликован на следующей неделе, мы понизим прогноз роста на будущий год", — сказала глава МВФ, выступая в Университете Джорджтаун в Вашингтоне.
В июле МВФ уточнил свой прогноз и снизил ожидания роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах до 3,2% и 2,9% соответственно. По итогам 2021 года мировая экономика выросла на 6,1%.
https://1prime.ru/world/20221006/838381685.html
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