ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд снизит прогноз роста мировой экономики на 2023 год, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в четверг. МВФ выявил 48 стран, которым понадобится помощь с закупками продовольствия

"Как вы увидите в нашем обзоре мировой экономики, который будет опубликован на следующей неделе, мы понизим прогноз роста на будущий год", — сказала глава МВФ, выступая в Университете Джорджтаун в Вашингтоне.

В июле МВФ уточнил свой прогноз и снизил ожидания роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах до 3,2% и 2,9% соответственно. По итогам 2021 года мировая экономика выросла на 6,1%.