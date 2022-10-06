МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Распространение европейских санкций на Херсонскую область говорит бессилии Брюсселя, заявила заместитель председателя регионального правительства Екатерина Губарева. Нефтяной беспредел: ЕС пытается найти управу на российское "черное золото"

"Распространение санкций Евросоюза на Херсонскую область весьма комично по своей сути и отражает только бессилие чиновников Брюсселя", — сказала она РИА Новости.

Губарева отметила, что жители области, голосуя на референдуме за вступление в состав России, высказались против европейского вектора Украины. По ее словам, включение Херсонской области в список санкций стало лишь "еще одной бесплодной попыткой" ЕС отомстить за этот выбор.

Чиновница также заявила, что Херсонская область после введения европейских ограничений будет поставлять свою продукцию в Россию и страны ЕАЭС, где для нее открываются "великолепные перспективы". А Европа сама пострадает от своих действий на фоне продовольственного кризиса, добавила Губарева.

Страны Евросоюза в четверг приняли восьмой пакет антироссийских санкций, который распространили на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.